Свыше 55% взрослого населения Пермского края привились от коронавируса

ПЕРМЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Более 1,1 млн жителей Пермского края прошли вакцинацию от коронавируса, что составляет более 55% от всего взрослого населения региона. Об этом сообщается на сайте краевого Минздрава.

"С начала массовой иммунизации от COVID-19 в регионе первичную вакцинацию прошли 1 млн 112 тыс. жителей (55,3% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, более 135 тыс. жителей начали ревакцинацию, из них 123,8 тыс. - завершили курс. Отмечается, что вакцинацию от коронавируса прошли более 26% из 10 тыс. иностранных граждан. Они получают "Спутник лайт" на платной основе.

Иммунизацию населения в регионе проводят 63 медицинские организации. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также ряд частных клиник.

До 10 января в Пермском крае продлили ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пермском крае ситуация с заболеваемостью ковидом улучшается - в регионе выявили минимальные с конца октября 619 случаев заражения. Коллективный иммунитет составляет более 56%.