Нижегородские заведения общепита будут работать ночью в новогодние праздники по QR-кодам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области с 31 декабря по 8 января разрешили работать заведениям общепита, в которых принято решение о допуске посетителей исключительно при предъявлении QR-кода с ЕПГУ сертификата о вакцинации (иммунизации), а также документа, удостоверяющего личность; или "Мультипасса". Работа остальных заведений будет прекращена, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"С 31 декабря 2021 года до 8 января 2022 года с 22:00 до 6:00 организациям общественного питания можно будет работать только на вынос. Эта мера не распространяется на те заведения, в которых принято решение о допуске посетителей исключительно при предъявлении QR-кода с ЕПГУ сертификата о вакцинации (иммунизации), а также документа, удостоверяющего личность; или "Мультипасса", - сказано в сообщении.

К работе не должны допускать сотрудников, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Также коллективный иммунитет работников заведения должен превышать 80%.

В пресс-службе добавили, что с 20 декабря по 8 января при проведении спектаклей, концертов, представлений для несовершеннолетних заполняемость залов детьми и подростками должна составлять не более 50% при общей заполняемости зала в 70%, продолжительность представлений - не более 1,5 часов, антракты при этом не допускаются.

Новые изменения в указ губернатора также обязывают жителей при нахождении на массовых мероприятиях и в организациях, для посещения которых требуются QR-коды или "Мультипасс", предъявлять эти документы проверяющим при проведении ими выборочных проверок.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено почти 227 тыс. случаев заражения коронавирусом, 200,4 тыс. человек выздоровели, 9,5 тыс. - летальные исходы. В регионе действует масочный режим, введена обязательная вакцинация в ряде социально значимых сфер.