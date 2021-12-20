Поставщики интернета для школ должны будут работать с российским оборудованием

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил определить поставщиков услуг по доступу к интернету для школ, техникумов и избирательных комиссий на 2022-2023 годы, предусмотрев в качестве дополнительного условия использование ими преимущественно российского телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения, адресованного правительству, установлен до 15 января 2022 года.

Речь идет об определении единых поставщиков услуг по доступу образовательных организаций, участковых и территориальных избиркомов к интернету и к государственным, муниципальным и иным информационным системам, по защите соответствующих данных, а также по ограничению доступа к информации, распространение которой в РФ запрещено или которая причиняет вред здоровью и развитию детей.

"Установить в качестве дополнительного условия <...> [для таких поставщиков] использование телекоммуникационного оборудования преимущественно российского производства", - говорится в поручении.

Счетной палате поручено провести аудит эффективности расходования Минцифры России в 2022-2023 годах бюджетных ассигнований на эти цели. Доклады должны быть сделаны до 1 мая 2023 года и до 1 мая 2024 года.