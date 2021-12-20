Собянин заявил, что власти Москвы потратили около 800 млрд рублей на борьбу с COVID-19

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пандемия обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей, из которых около 200 млрд приходится на недополученные доходы. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Очень много разных направлений этих трат [на борьбу с пандемией] - это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание таких вот резервных госпиталей, <…> это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета. Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 млрд рублей, включая траты фонда обязательного медицинского страхования. Из них миллиардов 200 - это недополученные доходы города", - сказал Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Он уточнил, что в среднем лечение одного госпитализированного пациента с коронавирусной инфекцией в Москве обходится в 240 тыс. рублей. "Слышал, в Европе затрачивается до 100 тыс. долларов на одного больного в реанимации, то есть это совсем другие цифры. Но тем не менее можете себе представить, что это не дешевая совсем история тоже", - отметил мэр.

16 ноября на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 млрд рублей, а также 14 декабря - еще 10,3 млрд рублей. В обоих случаях источником дополнительных средств был межбюджетный трансфер из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства РФ.

Ранее замруководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина сообщила, что около 10,6 млрд рублей предусмотрено на борьбу с коронавирусом в проекте бюджета Москвы на 2022 год. Около 4,1 млрд рублей планируется направить на закупку необходимых медицинских препаратов.

Также Владимир Зеленский, являвшийся на тот момент директором МГФОМС, сообщил, что около 215 тыс. пациентов, госпитализированных с коронавирусом в столице за 9 месяцев текущего года, получили медпомощь за счет средств городского фонда ОМС. Он подчеркнул, что усредненных тарифов для лечения пациентов с ковидом в Москве нет.