В Москве 80% госпитализированных с коронавирусом поздно обратились к врачу

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Позднее обращение к врачу и самолечение являются основной причиной попадания пациентов с коронавирусом в стационары, они составляют 80% от всех госпитализированных. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале " Россия-24 ".

"Мы стараемся, чтобы до стационаров больных не доводили, чтобы их лечили на амбулаторном уровне, а для этого нужно - на ранней стадии выявлять. Это значит - делать максимальное количество ПЦР-тестов, выявлять этих больных, сразу же их фиксировать в реестре и сразу начинать вести их на уровне амбулаторного звена, обеспечивая необходимыми бесплатными лекарствами, контролем, наблюдением за ними и так далее. Вся задача - чтобы не доводить человека до тяжелого состояния, это не нужно ни пациенту, ни системе здравоохранения. И как правило, здесь оказываются люди - не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких 80% сюда попадает", - сказал мэр.

Он отметил, что человек, почувствовав недомогание, обязательно должен постараться сделать тест, посмотреть, что у него за болезнь и обратиться к врачу. А если уже есть подозрение на коронавирус, то "не надо тянуть".

По словам мэра, система здравоохранения в Москве достаточна для того, чтобы обеспечить каждого больного надлежащей помощью. Главное - делать это на ранних стадиях. "А еще лучше - вакцинироваться и вообще постараться не болеть", - подчеркнул Собянин.

Резервные койки

Объем резервных коек для пациентов с коронавирусом в Москве на постоянной основе составляет от 20 до 40%, сообщил Сергей Собянин.

"Мы готовимся всегда к худшему варианту. Будет лучший - слава богу. Мы за все время борьбы с ковидом по объему резервных коек, или свободных коек, в системе не допускали снижение меньше 20%. В регионах есть и до 5%, и до 3%, и до 2%. Мы себе такого позволить не можем, слишком большой объем пациентов, большое количество людей, проживающих в Москве, требует распределенную сеть и возможности дополнительного приема пациентов во всей сети, во всех стационарах. Это очень важно. <...> Мы выстроили таким образом, что у нас постоянно от 20 до 40% запасных коек", - сказал мэр.

Собянин добавил, что, например, в Сокольниках сейчас проводится модернизация и реорганизация, чтобы создать больше реанимационных мощностей. "Чтобы даже вот действующие ковидно-резервные госпиталя были более эффективными по борьбе с болезнью. <...> Очень много обычных больниц, которые должны работать в плановом режиме. Обычную помощь оказывать людям, потому что, помимо ковида, есть другие заболевания, которые никуда не делись", - отметил он.

Мэр рассказал, что также в ковидных госпиталях создается больше реанимационных мощностей, чтобы как можно меньше задействовать койки реанимации у обычных больниц. "Потому что как получается: в больнице, например, 10 реанимационных коек, а пациентам нужно, к примеру, 50 - что тогда делать? Это пять больниц надо закрыть, чтобы обеспечить эти 50 коек. А свободные обычные койки в таком объеме не нужны. Поэтому мы в ковидных госпиталях, создаем мощные реанимационные блоки, как здесь. 222 койки реанимационных - это один из самых мощнейших в Европе центров. Для того, чтобы не задействовать обычные больницы", - пояснил Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 005 710 случаев заражения, из них 2 630 за последние сутки. Выздоровели 1 836 874 человека, умерли 35 964.