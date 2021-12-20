В петербургском пансионате "Заря" увеличили количество мест для студентов с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Количество коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге увеличено более чем до 8 тыс., 150 коек добавились в пансионате "Заря" для студентов с ковидом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

"150 коек в "Заре" - там было массовое поступление студентов", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, небольшой рост госпитализаций отмечается в Петербурге.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), у 48 студентов, проживающих в общежитии, подтвержден коронавирус, их перевезли в пансионат "Заря".

"В 13 общежитии СПбПУ проживает около 500 человек, у 48 из которых был выявлен коронавирус. Обучающиеся с подтвержденным коронавирусом перевезены пансионат "Заря". Контактные (до 100 человек) будут переведены в отдельное здание в изолятор на 2 недели (вход/выход запрещен, ежедневное ПЦР-тестирование и обследование врачей)", - говорится в сообщении. Как уточняется, все остальные студенты останутся в общежитии, но их ежедневно будут обследовать врачи.

16 декабря управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщало, что порядка 30 студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) госпитализированы с COVID-19, более 70 студентов отправлены на изоляцию в санаторий "Балтиец". 19 декабря Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) сообщил на своей официальной странице "ВКонтакте", что с понедельника обучение переводится на дистанционный формат из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Обстановка в городе

Согласно справке, распространенной пресс-службой администрации города, о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 17 больниц, в стационарах города находятся более 6 тыс. пациентов, за выходные прирост составил 266 человек. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 26 тыс. человек, 25,6 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 572 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 319 пациентов.

По последним данным, в Петербурге выявили 831 206 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 772 574 человека (844 за сутки), умерли 27 393 (64 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 958 случаев заражения.