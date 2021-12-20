Победителем всероссийского фестиваля музыки в кино стал дуэт из Москвы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Победителем II всероссийского фестиваля музыки в кино Soundtrack стал дуэт Nansi&Sidorov из Москвы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Моспродюсера.

"Министерство культуры РФ, киностудия им. М. Горького, студия "Союзмультфильм" и Московский продюсерский центр выбрали победителей всероссийского фестиваля музыки в кино Soundtrack. <...> Итогом конкурса стал финальный концерт-съемка с участием финалистов проекта, наставников и специальных гостей с исполнением авторских аранжировок самых известных саундтреков киностудии им. М. Горького и студии "Союзмультфильм", где среди финалистов выбрали победителей, которым вручили специальные призы и подарки от организаторов и партнеров проекта. Первое место и денежный приз на сумму 100 тыс. рублей на продвижение от молодежного комьюнити BigTeamBooking получил дуэт Nansi&Sidorov из Москвы", - сказал собеседник агентства.

Второе место заняла Милана Пономаренко, а третье - у Данилы Первушина.

"По решению членов жюри музыкальное продюсирование трека и релиз на всех стриминговых сервисах от лейбла NCP получил Данила Первушин. Включение авторского трека в плейлист #Мосартист и ротация его в течение сезона в крупнейших парках столицы от Моспродюсер досталось дуэту Nansi&Sidorov", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году наставниками и членами жюри проекта стали известные всем артисты и исполнители: заслуженная артистка РФ Лариса Долина, российский певец, актер театра и телеведущий Митя Фомин, а также актер и шоумен Дмитрий Красилов.

О фестивале

Впервые фестиваль прошел в 2020 году. Тогда поступило более 200 заявок из разных городов России. В финал вышли шесть участников. Победителем стал музыкант из Сочи Никита Свалухин, исполнивший кавер на песню "Нежность" из картины киностудии имени М. Горького "Три тополя на Плющихе".