Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за мороза

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в понедельник в связи с похолоданием. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

При таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение в Москве действует до 02:00 23 декабря. По данным синоптиков, днем в городе ожидается до 20 градусов мороза.

В Подмосковье предупреждение об оранжевом уровне действует до 23:00 22 декабря, температура днем может опуститься до минус 21 градуса.