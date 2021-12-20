Региональную студию общества "Знание" открыли в Казани

КАЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Российское общество "Знание" открыло в понедельник в Казани мультимедийную студию на базе Казанского федерального университета (КФУ), где будут проводить просветительские марафоны и мероприятия, производить контент для трансляции по всей России. До этого подобная студия функционировала только в Москве и Сочи.

"Казань, Татарстан в целом, очень активно включились в перезагрузку общества "Знание". Одна из первых студий открывается в Казани, если быть точным, третья студия после Сочи и Москвы. Эти студии-лектории, мультимедийные центры - это способ сделать более доступными знания в дальних уголках нашей страны, дотянуться до самых выдающихся лекторов и дать им социальный лифт на федеральный масштаб", - сообщил ТАСС генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Мультимедийная студия позволит на постоянной основе создавать контент и вести трансляции в хорошем качестве. Просветительские видеоматериалы будут транслироваться в социальных сетях и на мероприятиях общества "Знание". Площадь студии 650 кв. метров, она рассчитана на 460 посадочных мест.

"Мы готовим очень много различных образовательных проектов, у нас где-то не хватает опыта по продвижению всей той активности, которая проявляется на площадке наших университетов, я думаю, мы тут будем работать по принципу взаимодополнения друг друга", - сказал ТАСС на открытие площадки ректор КФУ Ильшат Гафуров.

В рамках мероприятия проходит марафон "Время открытий" с участием экспертов. Среди тем для обсуждения - опыт применения цифровизации и других инноваций в просветительской деятельности, предпринимательстве.

О создании собственного телеканала

Древаль также отметил, что в планах общества создать собственный телеканал, который бы объединил контент мультимедийных студий. "Каждая студия ищет в регионе интересных, выдающихся людей, чтобы выводить их на федеральный масштаб, кроме того, в каждой студии работает команда профессиональных продюсеров, режиссеров, которые помимо того, что снимают лекции и интервью со спикерами, они еще снимают этнографический контент в уникальных местах региона, подсвечивают культурный код. Так как все эти студии соединены единой сетью с центральной студией в Москве по принципу телевизионному, быть может, когда-нибудь это все превратится в просветительский телеканал знаний", - сказал он.

Генеральный директор общества выразил уверенность в том, что просветительские студии откроются в каждом регионе страны.

Об обществе

Российское общество "Знание" планирует открыть всего 9 студий по всей стране и соединить их в единую систему, управляемую из одного центра в Москве. Во время прямых эфиров они смогут связываться между собой. Уже работает студия в Москве, а 9 декабря начала работу студия в Сочи.

Российское общество "Знание" ведет историю от советской общественной организации, основанной по инициативе представителей советской интеллигенции. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.