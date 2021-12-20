Опрос: большинство россиян используют соцсети в рабочее время исключительно для работы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян (65%) используют социальные сети в рабочее время исключительно для выполнения служебных обязанностей, при этом каждый пятый сидит в соцсетях, чтобы отвлечься от работы. Такие данные получил портал "Работа в России" по результатам опроса, проведенного в ноябре текущего года среди 14 тыс. человек со всех регионов страны.

"Большинство опрошенных россиян (65%) сообщили, что используют социальные сети в течение рабочего дня исключительно для выполнения служебных обязанностей. <…> В то же время каждый пятый (21%) просматривает ленту с целью отвлечься от рабочих процессов, 12% респондентов признались, что сидят в социальных сетях, чтобы убить свободное время", - говорится в тексте опроса.

По данным исследования, треть респондентов (30%) тратят на социальные сети около 30 минут в течение рабочего дня, каждый четвертый (25%) - менее 10 минут, 23% опрошенных проводят в социальных сетях до часа рабочего времени, 22% - более часа. Половина опрошенных рассказали, что просматривают в соцсетях информацию, необходимую для работы, 28% интересуются познавательным контентом, а 16% просто листают ленту.

На вопрос: "Считаете ли вы нужным на новом месте работы добавлять коллег в друзья в социальных сетях?" 38% ответили, что не считают нужным это делать, 36% согласны добавлять только тех коллег, с которыми приходится тесно работать, 26% респондентов убеждены, что это хороший способ наладить дружеский контакт и найти точки соприкосновения по интересам.

Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" является федеральной государственной информационной системой, содержащей информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, и иную информацию. В настоящее время на портале представлено более 1,7 млн доступных для трудоустройства рабочих мест по всей стране.