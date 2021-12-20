Эпидпорог по ОРВИ в Калужской области превышен на 71,2%

КАЛУГА, 20 декабря. /ТАСС/. Порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Калужской области в период с 13 по 19 декабря превышен на 71,2%. Наибольший рост заболеваемости отмечен в возрастной группе от 15 лет и старше, где пороговые показатели превышены на 86,5%, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Всего за неделю [с 13 по 19 декабря] зарегистрировано 10 867 случаев ОРВИ (предыдущая неделя - 10 929), показатель заболеваемости составил 108,4 на 10 тыс. населения, что на 71,2% превышает пороговые значения", - говорится в сообщении.

По данным эпидемиологов, значительное превышение пороговых показателей 13-19 декабря отмечено в возрастной группе от 15 лет и старше - 86,5%, в то время, как на предыдущей неделе этот показатель составлял 75,3%. Также зарегистрировано превышение эпидпорога по ОРВИ у детей в возрасте от трех до шести лет на 19,8% и в возрастной группе от семи до 14 лет - на 9,4%. Незначительное превышение - 0,7% - есть среди детей до двух лет, отметили в пресс-службе.

В связи со сложившейся эпидобстановкой в отдельных классах школ Калужской области учащиеся были переведены на дистанционное обучение. "Всего 97 классов в 34 школах, в том числе в городе Калуге - 45 классов в 18 школах. В Людиновском районе три школы закрыты полностью", - добавили в пресс-службе.