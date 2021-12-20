Победителем премии "Студент года" стал студент Казанского федерального университета

ТАСС, 20 декабря. Студент Казанского федерального университета Денис Давыдов получил гран-при российской национальной премии "Студент года - 2021" среди учащихся вузов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза молодежи в понедельник.

"Абсолютным победителем и обладателем гран-при премии стал Денис Давыдов, студент Института международных отношений Казанского федерального университета", - рассказали в пресс-службе.

В рамках церемонии награждения также были названы победители всех 12 номинаций конкурса. Самыми популярными из них в 2021 году стали "Общественник года", "Интеллект года" и "Творческая личность года", отметил председатель союза Павел Красноруцкий. "Мы очень внимательно следили за активностью регионов, вузов, студентов, анализировали обратную связь. И судите сами - только награды разъезжаются в 19 регионов России. Среди чемпионов Татарстан с семью призами, Москва с шесть и Ростовская область с пятью наградами. Это успех участников и организаторов. Всем, кто был задействован в проведении премии от региональных этапов до финала, всем финалистам и победителям мои поздравления", - сказал он.

Всего участниками премии в 2021 году стали более 8 тыс. студентов из 75 регионов, а финалистами стали 600 человек из 71 субъекта РФ. Как отметил в разговоре с ТАСС заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров, подобные конкурсы решают очень важную задачу для государства. "Важно отмечать заслуги молодых людей, важно, чтобы они получали признание. Для нас для всех это очень значимый элемент, который позволяет не просто думать, что ты действительно на верном пути, но и строить свою жизнь с пониманием, что ты нужен, что деятельность, которой ты занимаешься, важна. Такие конкурсы - это очень важный элемент государственной политики", - подчеркнул он.

Заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Антон Сериков в свою очередь анонсировал возможность для финалистов премии стать участниками программы "Наставничество". "Я поздравляю всех лауреатов с заслуженными наградами и каждому желаю успехов и еще больше побед. Ждем всех "Студентов года" на других проектах и конкурсах нашей платформы. Уже сейчас у финалистов премии есть возможность стать участниками программы "Наставничество" нашего образовательного центра "Мастерская управления "Сенеж" и получить себе в наставники победителей и финалистов конкурсов "Лидеры России", "Цифровой прорыв" и "Флагманы образования", - заключил он.

О премии

Организаторами премии в 2021 году стали Министерство науки и высшего образования РФ, администрация Томской области, общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи", автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" и Ассоциация студентов и студенческих объединений России. В этом году премия "Студент года" проходит в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации. Конкурс направлен на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи, обучающейся в образовательных организациях на территории РФ.