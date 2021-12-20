Дагестан расширит сотрудничество с "Яндексом" по развитию образовательных программ

МАХАЧКАЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана заключили соглашение о сотрудничестве с компанией "Яндекс" по развитию образовательных программ, до 2030 года всех школьников республики планируется обеспечить верифицированным образовательным контентом, предоставленным компанией, сообщил журналистам в ходе шестого интернет-форума "РИФ. Кавказ" врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

"В республике "Яндекс" присутствует активно с 2018 года, мы уже провели третий раунд набора детей в "Яндекс.Лицей", программа пользуется очень большой популярностью у дагестанских школьников. Мы будем эту работу проводить еще более активно, популяризировать это направление деятельности. <…> Нам очень поможет возможность получения от "Яндекса" верифицированного образовательного контента, которым мы обязаны обеспечить всех дагестанских школьников до конца 2030 года через специальные информационные сервисы, которые разрабатывает Министерство цифрового развития РФ совместно с Минцифры Республики Дагестан", - сказал Бучаев.

Он также добавил, что Минобрнауки Дагестана будет оказывать поддержку всем площадкам в республике, на которых реализуются образовательные проекты "Яндекса".

По словам директора по продвижению образовательных инициатив в органах власти "Яндекса" Дмитрия Растворова, в настоящее время проект "Лицей академии "Яндекса" ("Яндекс.Лицей") реализуется на шести площадках в трех городах Дагестана - Махачкале, Дербенте и Каспийске. Также в регионе реализуется проект "Яндекс.Учебник" - платформа для учителей начальных классов.

Соглашение о сотрудничестве между Минобрнауки Республики Дагестан и компанией "Яндекс" заключено на шестом форуме "РИФ. Кавказ", который открылся в понедельник в Махачкале, его работа продлится 20-21 декабря. Форум проводится с 2015 года и является одним из самых крупных региональных IТ-событий России. Организатором форума выступает Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.