Конкурс проектов благоустройства территорий на 2022 год стартовал в Ивановской области

ТАСС, 20 декабря. Конкурс проектов благоустройства территорий, бюджет которого в 2022 году будет увеличен вдвое, до 100 млн рублей, стартовал в Ивановской области. Получить региональную субсидию на установку детской площадки, асфальтирование двора или обустройство зеленой зоны сможет любая инициативная группа граждан, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Прием заявок на участие в конкурсе проектов благоустройства территорий, основанных на инициативах жителей Ивановской области, продлится с 20 декабря по 20 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский", - сообщает пресс-служба.

Финансирование программы "Местные инициативы" действует в регионе с 2019 года. Участие в ней позволяет активным жителям самим определять, какой из проектов они хотят реализовать. Войти в программу и получить региональную субсидию может любая инициативная группа граждан более десяти человек. Одно из обязательных условий - софинансирование проекта жителями в размере не менее 1% его стоимости. За время действия программы в регионе было свыше 220 проектов.