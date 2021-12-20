Комиссия Думы согласовала поправку в закон о верифицированных онлайн-ресурсах при обучении

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Согласительная комиссия Госдумы по отклоненному Совфедом закону, обязывающему использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы, прошедшие государственную верификацию, согласовала соответствующую поправку. Об этом ТАСС в понедельник сообщил член комиссии, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Да, поправка согласована. В пятницу заседание согласительной комиссии состоялось. Я понимаю, ни у кого здесь вопросов не возникло", - сказал он.

Принятый 8 декабря Госдумой закон обязывает использовать при дистанционном обучении онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы, прошедшие государственную верификацию. Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании. Документ наделяет органы госвласти регионов правом оказывать господдержку в вопросе бесплатного профобучения (профессии рабочих и служащих) в ходе освоения программы среднего общего или профессионального образования.

Совет Федерации 15 декабря отклонил закон. Как отмечается в заключении профильного комитета СФ по науке, образованию и культуре, вносимые изменения "содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона и может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе". На заседании 16 декабря Госдума приняла постановление о создании согласительной комиссии по данному документу.