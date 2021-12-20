В Норильске построят поликлинику, в которой будут проводиться 4,5 тыс. анализов в сутки

ТАСС, 20 декабря. Поликлинику, специалисты которой смогут проводить более 4,5 тыс. анализов в сутки, построят до конца 2024 года в Норильске. Это будет самая современная поликлиника в городе, сказал в понедельник глава Норильска Дмитрий Карасев, выступая на совещании "О ходе реализации комплексного плана социально-экономического развития города Норильск" в Совете Федерации.

"В Талнахе (район Норильска) к концу 2024 года появится самая современная, самая технологически придвинутая поликлиника. Представьте себе, за 24 часа специалисты этой больницы смогут сделать более 4,5 тыс. различных анализов", - сказал Карасев.

Согласно материалам презентации, поликлиника будет рассчитана на 1 тыс. посещений в смену. По словам Карасева, уже подготовлено медико-техническое задание и завершены изыскательские работы.

В феврале 2021 года подписано четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией о социально-экономическом развитии Норильска. Документ предполагает проведение реновации жилищного фонда, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительство, реконструкцию и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, также переселение проживающих в Норильске и Дудинке в районы с более благоприятными условиями.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек.