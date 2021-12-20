В Марий Эл ввели противопожарный режим на новогодние праздники

ТАСС, 20 декабря. Особый противопожарный режим на период новогодних праздников, с 30 декабря 2021 года до 10 января 2022 года, введен на территории Марий Эл. Соответствующее распоряжение в понедельник подписал глава региона Александр Евстифеев.

"В соответствии со статьей 30 федерального закона <…> "О пожарной безопасности", в целях предупреждения пожаров и гибели на них людей, повышения бдительности населения Республики Марий Эл и всех видов пожарной охраны в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий правительство Республики Марий Эл постановляет: <…> установить с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года на территории Республики Марий Эл особый противопожарный режим", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы региона.

В свою очередь, пресс-служба администрации Йошкар-Олы сообщает, что в столице республики особый противопожарный режим введен с 20 декабря.

"В связи с этим с 20 декабря 2021 года по 16 января 2022 года на территории городского округа "Город Йошкар-Ола" установлен особый противопожарный режим. В местах массового скопления людей проинструктируют персонал и организуют дежурства. Также будут проводиться внеплановые проверки по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в не предназначенных для этого местах торговли, а также продукции, не имеющей соответствующих сертификатов", - говорится в сообщении.