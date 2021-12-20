В Рязанской области направят 260 млн рублей на доплаты работникам скорой помощи

ТАСС, 20 декабря. Власти направят около 260 млн рублей на доплаты работникам скорой помощи в Рязанской области в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции губернатор Николай Любимов.

"Со следующего года начнутся уже эти выплаты. Мы на это тратим те средства, которые нам дополнительно из федерального бюджета поступили. Порядка 260 млн рублей только на доплату для работников скорой помощи. Это точно мы обеспечим, это есть в бюджете на следующий год", - сказал глава региона.

В начале ноября по итогам рабочей поездки в Рязани министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил увеличить количество бригад скорой помощи в регионе. Для решения проблемы было проведено переформатирование личного состава службы скорой помощи - в состав бригад включили студентов РязГМУ им. академика И. П. Павлова и Рязанского медколледжа, расширили автопарк. В результате удалось повысить оперативность приезда на вызовы и снизить нагрузку на медработников.

16 ноября губернатор Рязанской области на заседании правительства региона объявил о том, что сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты за работу.