В Думе создали группу по доработке проекта о ковид-сертификатах для общественных мест

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в понедельник принял решение о создании рабочей группы по доработке ко второму чтению законопроекта об электронных сертификатах о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест. Об этом сообщает пресс-служба палаты в понедельник.

"По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина Совет Государственной думы принял решение о создании рабочей группы по реализации поручения президента Российской Федерации по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В состав рабочей группы предложено включить первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, вице-спикеров Петра Толстого, Вячеслава Даванкова и Анну Кузнецову, глав профильных комитетов Госдумы Василия Пискарева и Дмитрий Хубезова, а также представителей всех фракций.

"Правильно создать такую группу со стороны Государственной думы и начать работу в этом направлении, взаимодействуя с Советом Федерации, правительством, общественными организациями, деловым сообществом", - приводит слова Володина пресс-служба.

Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей поручил правительству совместно с парламентом, объединениями работодателей и представителями гражданского общества доработать закон о сертификатах вакцинированного для посещения общественных мест. По словам главы государства, "закон должен быть четким, ясным и понятным".