Эксперты Совбеза РФ предложили создать бесплатные курсы русского языка для мигрантов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности РФ обсудили необходимость создания бесплатных курсов, на которых мигранты могли бы изучать русский язык. Об этом рассказал журналистам помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов по итогам заседания научного совета при ведомстве.

"При обсуждении вопросов миграции в Россию говорилось о необходимости организации бесплатных для мигрантов курсов русского языка. Владение и использование языка страны как основного средства общения с принимающим населением - одно из обязательных условий успешной интеграции иммигрантов", - отметил он.

Заседание прошло в понедельник. Его провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.