Около 25 млн доз "Ковивака" могут произвести в 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Не менее 25 млн доз вакцины от коронавируса "Ковивак" планируется выпустить в 2022 году. Об этом в понедельник заявил генеральный директор Центра имени М. П. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Наша производительность увеличилась где-то втрое примерно, поэтому мы планируем не меньше 25 млн доз выпустить в 2022 году. Соответственно, вот те объемы, которые можем", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ишмухаметов отметил, что порядка 10 млн доз вакцины от ковида могут быть произведены на новой производственной площадке в Кирове. "Мы сейчас это обсуждаем, как раз это будет определяться как нашим взаимоотношением с партнерами, так и, собственно, решением о востребованности и необходимости объемов", - подчеркнул глава центра.

Ишмухаметов напомнил, что в 2021 году было произведено около 6 млн доз вакцины "Ковивак".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,7 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 241 812 случаев заражения, выздоровели 9 014 980 человек, умерли 298 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.