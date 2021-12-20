Законопроект об ужесточении наказания за пытки отправили в рассылку до 10 января

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник принял решение направить в рассылку до 10 января для обсуждения законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил автор документа, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы договорились его разослать на три недели. 10 января срок закончится, мы проведем после этого комитет, рассмотрим отзывы. И на одно из первых заседаний [весенней сессии Госдумы] будем ставить первое чтение [законопроекта]", - сказал он. Глава комитета пояснил, что документ будет разослан среди депутатов и сенаторов.

Крашенинников также отметил, что законопроект был поддержан правительством и Верховным судом РФ, отзывы от них получены. "Есть кое-какие нюансы, но они положительные", - добавил он.

Депутат пояснил, что в законопроекте заложен как охранный механизм, предусматривающий ответственность для совершивших преступление, так и меры "превентивно-охранительного характера". "Надеюсь, они будут работать больше, чем карательные", - резюмировал он.

Крашенинников, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Владимир Полетаев в понедельник внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за применение пыток. Он, в том числе, позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.