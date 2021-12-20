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Элджей обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в клипе

Суд ранее назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) обжаловал штраф в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в клипе. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"В суд поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении от Узенюка А.", - сказал собеседник агентства.

3 декабря Зюзинский суд Москвы признал Узенюка виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета) и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщала ТАСС директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в июне организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве "в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея".

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