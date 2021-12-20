Правительство Москвы подарит новогодние подарки сирийским детям

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы проведет серию гуманитарных акций в Сирийской Арабской Республике, в том числе новогодние мероприятия с подарками для сирийских детей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

"С 20 по 23 декабря 2021 года состоится визит делегации правительства Москвы в Сирийскую Арабскую Республику (САР). Его цель - не только оказать гуманитарную поддержку, способствовать сохранению и продвижению русского языка, но и подарить детям ощущение приближающегося праздника. Для этого Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) при сотрудничестве с Общероссийской некоммерческой организацией ветеранов "Боевое братство" будет организована серия гуманитарных акций", - говорится в сообщении.

Так, в материале отмечается, что новогодняя русская елка даст старт гуманитарным акциям в Сирийской Арабской Республике. На нее приглашены 700 детей погибших сирийских военных. Участников ждут мастер-классы по росписи матрешки, представление с Дедом Морозом, выступление детей с русскими песнями и танцами, песочная сказка "Аладдин" и памятные подарки.

Также еще одним событием станет Рождественская елка в представительстве Русской православной церкви в Дамаске. Она пройдет впервые с 2011 года. В мероприятии примут участие 100 православных сирийских детей. Для них приготовили встречу с Дедом Морозом, песочную сказку "Щелкунчик" и новогодние сладкие подарки.

"Кроме гуманитарных акций, в ходе визита пройдет также круглый стол, посвященный теме сохранения и продвижения русского языка за рубежом, который состоится в университете Дамаска. <…> В рамках визита делегация планирует посетить ряд городов: Тартусу, Маалюле, Алеппо, Дейр эз-Зоре, Камышлы, Дераа, Дамаск, чтобы передать школам с изучением русского языка учебники, художественную литературу и оргтехнику. Помощь Сирийской Арабской Республике от правительства Москвы выделена в рамках столичной программы по поддержке соотечественников и популяризации русского языка за рубежом", - добавляется в материале.