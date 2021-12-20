В Центральном федеральном округе определили 78 победителей конкурса "Лидеры России"

ТАСС, 20 декабря. Региональные финалы конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - для представителей Центрального федерального округа завершились в Москве, победителями стали 78 человек. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Названы имена 47 победителей трека "Бизнес и промышленность" и 31 победителя трека "Государственное управление" от Центрального федерального округа в конкурсе "Лидеры России". Это участники из девяти регионов, входящих в состав ЦФО, а также граждане России, проживающие в Германии и Казахстане", - пояснили в пресс-службе. Всего в треках приняли участие 511 финалистов, в числе которых 258 участников трека "Бизнес и промышленность" и 253 финалиста трека "Государственное управление".

Как отметил гендиректор АНО Алексей Комиссаров, ЦФО - лидер по количеству конкурсантов, конкурс здесь составил больше 54 человек на место в финале трека "Бизнес и промышленность" и 37 человек на место в финале специализации "Государственное управление". "Решающей становится каждая сотая балла, полученная участниками за проявленные компетенции. Конечно, это испытание не только профессиональных, но и личных качеств, которое наши конкурсанты выдерживают с достоинством", - сказал Комиссаров, которого цитирует пресс-служба.

Все победители финалов треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление" в Центральном федеральном округе выходят в суперфинал, который пройдет в 2022 году. Суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.