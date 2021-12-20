В Смоленской области разрешили посещать утренники вакцинированным родителям

ТАСС, 20 декабря. Управление Роспотребнадзора по Смоленской области разрешило посещать утренники в школах и детских садах родителям, прошедшим вакцинацию от коронавируса или имеющим справку о перенесенном заболевании. При этом помещения, где будут проводиться мероприятия, должны быть заполнены не более чем на 50%, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Островский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Что же касается присутствия родителей либо их законных представителей, то они будут допускаться для участия при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, а также с учетом заполнения помещения не более 50% от проектной вместимости", - сообщил Островский.

Он отметил, что также при проведении утренников сохраняется требование к соблюдению масочного режима. Все торжественные мероприятия в школах и детсадах могут проводиться в рамках одного класса или группы с последующей дезинфекцией помещений.

"Все эти ограничительные меры продиктованы в первую очередь заботой о здоровье и безопасности детей. И мы рассчитываем, что взрослые отнесутся к этому решению с пониманием", - добавил Островский, отметив, что санитарно-эпидемологическая ситуация в регионе "далека от идеальной".

Ранее власти Смоленской области разрешили несовершеннолетним посещать учреждения культуры, в том числе кинотеатры и концертные залы, без предъявления ПЦР-тестов на коронавирус. При этом срок действия справки об отрицательном ПЦР-тесте для посещения этих объектов взрослыми жителями сократили с трех до двух дней.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, запрет на проведение всех массовых мероприятий. Введены меры по режиму самоизоляции для вернувшихся из другого региона РФ и проживающих с ним, удаленный режим работы для лиц старше 60 лет при отсутствии сертификата, QR-кода, ПЦР-теста, справки. Также проводится обязательная вакцинация для сотрудников социально значимых сфер, лиц старше 60 лет, студентов и лиц с хроническими заболеваниями.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 20 декабря, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 82 764 случая заражения коронавирусом, из них 219 - за последние сутки. Выздоровели 65 350 человек, умерли 2 286 пациентов. Коллективный иммунитет составляет 57,3%.