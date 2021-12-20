Из-за коронавируса в 2021 году умерли более 3,3 млн человек

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более 3,3 млн человек умерли от коронавируса с начала 2021 года, что превышает суммарный показатель смертности за 2020 год от ВИЧ, малярии и туберкулеза. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 в этом году. Это больше смертей, чем было зарегистрировано в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза, взятых вместе, - сказал он. - COVID-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тыс. жизней". По словам гендиректора, эти данные не учитывают "смерти, о которых не поступают сообщения", а также "миллионы смертей вследствие сбоев в работе служб здравоохранения" из-за пандемии.

Африка сталкивается сейчас с пятой волной распространения инфекции, и "драйвером в значительной степени выступает омикрон-вариант", продолжил глава ВОЗ. "Сейчас имеются последовательные свидетельства, что "омикрон" распространяется существенно быстрее, чем дельта-вариант, и что существует более высокая вероятность того, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут заразиться или повторно заразиться", - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, "нет сомнения", что в период праздников большое число контактов между людьми приведет во многих странах к росту числа заражений и числа смертей, а также к перегрузке систем здравоохранения. В этой связи глава ВОЗ призвал "принять трудные решения по защите себя и других" от болезни. В некоторых случаях "это означает отсрочку или отмену" праздничных мероприятий, резюмировал он.

По данным ВОЗ по состоянию на 17 декабря, в мире было зарегистрировано 271 963 258 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 5 331 019 летальных исходов.