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Центр Чумакова заявил, что бустерная доза "Ковивака" может сильно укрепить иммунитет

Специалисты проверили сыворотки людей, которые получили бустерную дозу, и обнаружили, что защита может достигать 95%, отметил директор по развитию Центра Чумакова Константин Чернов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря /ТАСС/. Введение третьей (бустерной) дозы вакцины "Ковивак" может сильно укрепить иммунитет для противодействия коронавирусной инфекции, сказал ТАСС директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов.

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"Третья (бустерная) доза вакцины резко поднимает иммунитет. К таким выводам пришли и мы в России, и в мире после серии исследований действия вакцины по отношению к различным штаммам, в том числе "омикрону". Специалисты проверили сыворотки людей, которые получили бустерную дозу, и обнаружили, что защита может достигать 95%", - сказал он.

Центр имени Чумакова РАН планирует провести исследование эффективности применения трех доз вакцины от коронавируса "Ковивак" с интервалом в три недели между прививками, сообщил в понедельник гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля. В подобных вакцинах используются вирусы либо искусственно ослабленные, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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