Центр Чумакова заявил, что бустерная доза "Ковивака" может сильно укрепить иммунитет

МОСКВА, 20 декабря /ТАСС/. Введение третьей (бустерной) дозы вакцины "Ковивак" может сильно укрепить иммунитет для противодействия коронавирусной инфекции, сказал ТАСС директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов.

"Третья (бустерная) доза вакцины резко поднимает иммунитет. К таким выводам пришли и мы в России, и в мире после серии исследований действия вакцины по отношению к различным штаммам, в том числе "омикрону". Специалисты проверили сыворотки людей, которые получили бустерную дозу, и обнаружили, что защита может достигать 95%", - сказал он.

Центр имени Чумакова РАН планирует провести исследование эффективности применения трех доз вакцины от коронавируса "Ковивак" с интервалом в три недели между прививками, сообщил в понедельник гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля. В подобных вакцинах используются вирусы либо искусственно ослабленные, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).