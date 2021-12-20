Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Кению

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Кению из-за омикрон-штамма, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Омикрон" настораживает все сильнее. Есть и надежда.

"Омикрон" настораживает все сильнее. Есть и надежда. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"В Республике Кения отмечается активная циркуляция нового геноварианта вируса "омикрон". <…> Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Республику Кения", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день в Кении зарегистрировано 263 707 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 5 353 летальных исходов. Таким образом, показатель летальности составляет 2,03%.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже примерно в 80 странах. В РФ, по состоянию на 16 декабря, "омикрон" обнаружен у 25 человек. Отмечается, что большинство из них уже имели иммунитет к коронавирусу, тяжелых случаев заболевания среди них не зафиксировано.

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.