В Нью-Йорке выстроились очереди к пунктам тестирования на COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Длинные очереди из желающих провериться на коронавирус выстроились у развернутых на улицах Нью-Йорка пунктов тестирования. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мобильные пункты тестирования - палатка для приема анализов и небольшая лаборатория в микроавтобусе - работают в Нью-Йорке уже больше года, но в последние месяцы рядом с ними было безлюдно. Сейчас же рядом с ними собираются десятки человек. К ранее работавшим палаткам добавились новые. У одного из главных транспортных узлов в центре Манхэттена - Гранд-Сентрал - на расстоянии в пару десятков метров размещено сразу три мобильных пункта тестирования.

Пришедшие к ним люди рассказывают похожие истории: кто-то почувствовал недомогание на выходных или с утра и решил сдать тест, у кого-то положительный тест сдали знакомые. "Мой друг был вакцинирован и уже собирался сделать бустерную прививку, но сдал положительный тест после контакта с больным коронавирусом. Я тоже вакцинирована и пока чувствую себя хорошо, но тоже решила сдать тест", - рассказала одна из ждущих в очереди женщин.

В Нью-Йорке наблюдается резкий рост числа заражений после появление омикрон-штамма. В прошлую пятницу был зафиксирован рекордный рост числа заражений в штате за всю пандемию - 21 027 случаев.