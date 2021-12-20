В ВОЗ планируют проведение инспекции в России по "Спутнику V" в феврале

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует проведение в феврале 2022 года инспекции в России в рамках процедуры включения вакцины "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Это станет возможным, если из РФ поступит вся необходимая документация, которую ожидают в декабре и январе, заявил в понедельник на брифинге в Женеве Роджерио Гаспар, директор департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ.

Он сообщил, что процесс рассмотрения в ВОЗ российской заявки по "Спутнику V" "возобновился" и "теперь есть два срока для предоставления документов: часть пакета должна быть направлена до 30 декабря, а вторая часть - до конца января".

Вместе с тем в ВОЗ "уже начинают планировать" инспекцию в России. "Если вся информация будет получена и надлежащая информация поступит к концу декабря, то мы сможем провести инспекцию на месте по "Спутнику V" в феврале", - резюмировал Гаспар.