Беглов сообщил, что сценарий ограничений на новогодние каникулы в Петербурге еще не выбран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Система ограничений, которая будет действовать в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников, находится еще в стадии разработки. Как сообщил в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" , рассматривается несколько сценариев, выбор которых зависит от динамики заболеваемости COVID-19.

"Прорабатываем несколько сценариев для новогодних каникул, включая дополнительное регулирование. Главный критерий - динамика заболеваемости", - сказал Беглов.

По его словам, эпидемическую обстановку в Петербурге осложняет то, что в городе выявлены первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон".

"Волна, связанная со штаммом "омикрон" - реальность для многих стран Европы. Первые случаи зарегистрированы и в нашем городе. Мы открыли специальные обсерваторы для контактных по "омикрону" на базе пансионатов "Балтиец" и "Заря", - сообщил Беглов.

Ранее губернатор поручил органам власти города подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов развлечения и досуга, общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии выявили 831 206 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 772 574 человека (844 за сутки), умерли 27 393 (64 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 958 случаев заражения.