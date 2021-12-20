Руководители детских театров Москвы просят зрителей учитывать время для проверки QR-кодов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Руководители московских детских театров обратились к зрителям с просьбой приходить на новогодние спектакли пораньше, с учетом времени, необходимого для проверки QR-кодов, и уточнили, что предъявить код и паспорт необходимо только взрослым. Об этом они сообщили на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

"Важно понимать, что даже если вы сопровождающий и сопровождаете детей, то все равно театр не имеет права пускать взрослого человека без QR-кода", - сказала директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Она также обратила внимание на изменение последнего времени: теперь результаты ПЦР-теста действительны только два дня, тогда как ранее этот срок составлял три дня.

"Если взрослый готов своего ребенка отпустить, и мы видим, что ребенок в общем уже достаточно взрослый, чтобы быть одному, мы ребенка пустим", - заверила директор РАМТ, отметив, что, если таких детей будет больше 300 человек, сложно проводить спектакль. Но такие случаи, по ее словам, как правило, единичные.

Сейчас театры работают с 70-процентной заполняемостью зала. В детских театрах, где это возможно, открывают дополнительные двери.

Новогодние праздники

На новогодних каникулах детские театры покажут спектакли из своих "золотых фондов", а также постановки на тему Рождества и Нового года. В основном спектакли рассчитаны на возраст старше шести лет, но есть и развлечения для трехлетних малышей.

В рождественскую программу Театра кукол имени С. В. Образцова вошли, в частности, "Ночь перед Рождеством", "Снеговик", "Щелкунчик". В канун Рождества будет представлен специальный спектакль "Звезда по пути в Вифлеем", который создан в традициях рождественского вертепа, сообщила директор Елена Булукова.

В РАМТе 24, 30, 31 декабря и 1 января представят балет "Щелкунчик", в котором главные роли исполняют прима-балерина "Кремлевского балета" Александра Криса и солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов.

В Детском музыкальном театре имени Н. И. Сац "новогодняя серия" откроется 24 декабря, когда в фойе состоится концерт джазовых и рождественских мелодий в исполнении симфонического оркестра и хора театра. Зрители при этом будут располагаться за столиками.

А Московский областной государственный театр кукол задумал проект, рассчитанный всего лишь на десять зрителей. "Называется "Волшебница Зима, или в гостях у Мишки". Это очень камерная история, идет всего 35 минут", - рассказал директор театра Олег Лабозин.