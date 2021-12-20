Крымскотатарский канал ATR может прекратить вещание на Крым из-за нехватки финансирования

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова попросила правительство выделить финансирование единственному крымскотатарскому телеканалу ATR, вещание которого под угрозой из-за нехватки средств.

"Единственный крымскотатарский телеканал ATR официально сообщил, что с 21 декабря может прекратить спутниковое вещание на Крым из-за существенного недофинансирования со стороны государства. Такая ситуация недопустима", - написала она в понедельник в Telegram-канале.

По ее словам, крымчане "нуждаются в объективной информации о современной Украине". "Отмечаю важность обеспечения вещания телеканала ATR на территорию Крыма, - отметила Денисова. - Обращаюсь в кабинет министров обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала".

Денисова обратила внимание, что проблема недофинансирования вещателя возникает не впервые. Из-за нехватки средств в начале 2020 года коллектив телеканала был сокращен на 45%. Тогда по рекомендациям Денисовой были выделены дополнительные деньги. "Надеюсь на решение проблемы и предоставление государством финансирования единственному крымскотатарскому телеканалу ATR", - добавила она.

Пресс-служба телеканала сообщила, что в связи с существенным недофинансированием коллектив ATR в текущем году не в состоянии оплатить задолженность за спутниковое вещание на территорию Крыма. "Поэтому с большой вероятностью, начиная с 00:00 21 декабря, провайдер услуги компания Spacecom отключит ATR от эфира, и зрители в Крыму не смогут смотреть телеканал как раньше", - отметили в пресс-службе. В то же время ATR продолжит вещать в YouTube, будет доступен в кабельных сетях Украины.

В 2016 году Верховная рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR. С 1 апреля 2015 года телеканал прекратил аналоговое вещание на территории Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева.