Суд снизил вдвое залог подозреваемому по делу о поставках угля с Донбасса

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Сергея Кузяры по так называемому угольному делу, снизив величину залога как альтернативы аресту с 500 млн гривен до 250 млн гривен (с $18,35 млн до $9,17 млн по текущему курсу). Об этом в понедельник сказано в сообщении суда.

"Принято новое определение, которым частично удовлетворено ходатайство следователя и продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 января 2022 года с альтернативой внесения залога в размере 250 млн гривен", - говорится в нем.

16 ноября 2021 года Печерский районный суд Киева продлил арест Кузяре до 14 января 2022 года с альтернативой внесения залога в размере 500 млн гривен.

Указанное дело касается якобы незаконных поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014 года - начале 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн).

Проходящие по этому делу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также бизнесмен Сергей Кузяра обвиняются в госизмене и "создании террористической организации". Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.

В понедельник Госбюро расследований сообщило о предъявлении обвинения в госизмене по этому делу экс-президенту Петру Порошенко, а также о том, что на 23 декабря он вызван на допрос. В настоящее время Порошенко находится за рубежом.