Штрафы за плохую уборку снега в Петербурге в общей сумме превысили 30 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Общая сумма штрафов, которые были назначены организациям и предприятиям за плохую уборку снега в Санкт-Петербурге, превысила 30 млн рублей. Как сообщил в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России", по итогам проверок качества уборки возбуждено 111 административных дел.

"Не все жилищные и коммунальные предприятия смогли справиться с последствиями снежных циклонов и выполнили свою работу качественно. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) осмотрела 303 территории, на каждой второй были выявлены нарушения зимней уборки. Ответственные организации оштрафованы на сумму более 4 млн рублей, еще на 6 млн рублей ГАТИ выписала штрафов за неочищенные кровли", - сообщил Беглов.

Он также рассказал о проверках, проводимых государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга. С 30 ноября по 18 декабря проверены 244 управляющие организации.

"Почти в 30% случаев выявлены серьезные нарушения. Главные из них - плохая организация работ по очистке кровель от снега и наледи. Не приняты меры по зимней уборке выходов из парадных, не организована своевременная очистка и вывоз снега с придомовых территорий. По итогам проверок возбуждено 111 административных дел в отношении юридических и должностных лиц, из них 48 протоколов в отношении государственных жилкомсервисов. Общая сумма штрафов - более 21 млн рублей", - сказал губернатор.

В числе претензий к организациям, ответственным за уборку снега, он назвал неукомплектованные штаты дворников и водителей, слабый контроль за подрядными организациями, заключенные, но не действующие договоры на привлечение техники строительных организаций.

По данным городской администрации, в течение декабря на снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга поступило порядка 1 млн кубометров снега (за всю прошлую зиму - 1,3 млн кубометров). Беглов отметил, что город выделяет достаточные средства на уборку снега, и "интенсивность снегопадов не может служить оправданием для плохой работы". Губернатор также пообещал организовать помощь пострадавшим от падения сосулек и наледи.