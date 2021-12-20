В Северной Осетии подготовят дополнительные пункты обогрева для водителей большегрузов

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил наладить работу общественного транспорта в новогодние праздники, а также в случае необходимости организовать дополнительные пункты обогрева для водителей большегрузов на пункте пропуска Верхний Ларс. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства республики по итогам аппаратного совещания.

Руководитель региона также дал указание профильному ведомству не оставлять без внимания водителей грузового транспорта, которые находятся на пункте пропуска Верхний Ларс. "Совместно с МЧС предусмотрите, чтобы водители не остались на улице и не мерзли. Пункт обогрева работает, но, если есть потребность, поставьте два-три пункта", - поручил глава республики комитету по транспорту и дорожной инфраструктуре.

Меняйло также поручил наладить бесперебойную работу общественного транспорта в предстоящие праздничные дни. "У нас впереди новогодние праздники. Организуйте работу так, чтобы не было перебоев с транспортным обеспечением, особенно это касается 31 декабря и 1 января. Тем более по прогнозу ожидается похолодание - чтобы люди часами не стояли и не мерзли, ожидая транспорт, поэтому соберите перевозчиков и определите порядок их работы", - сказал он.

Кроме того, Меняйло поручил согласовать с министерством внутренних дел по республике программу проведения всех предновогодних и рождественских мероприятий для того, чтобы в полной мере обеспечить безопасность граждан. Он также отметил, что необходимо обеспечить бесперебойную работу ресурсоснабжающих организаций, объектов энергетики и ЖКХ. "Организуйте уже сейчас работу так, чтобы в новогодние праздники люди не остались без света, воды или тепла. Если понадобится, в оперативном режиме нужно устранить неполадки", - приводят в пресс-службе слова главы субъекта.

Ранее в понедельник в ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, запрещено с 10:00 мск 20 декабря из-за угрозы схода лавин. Кроме того, с 19:30 19 декабря 2021 года остается запрещенным движение всех видов автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге.

По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 08:00 и до утра 21 декабря местами в горных и предгорных районах республики ожидается сильный южный ветер порывами 22-27 м/с.