Первый этап переписи населения завершился в труднодоступных районах России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Полностью завершился первый этап проведения Всероссийской переписи населения - 20 декабря закончился сбор данных о людях, живущих в четырех последних труднодоступных районах. Среди них - Полевской городской округ Свердловской области, Надымский район в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Сургутский муниципальный район, Ханты-Мансийский муниципальный район Ханты-Манскийского автономного округа (ХМАО) и Северо-Эвенский городской округ в Магаданской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата.

"Сегодня мы завершили сбор информации о жителях страны. В декабре переписчики работали в населенных пунктах четырех регионов - Магаданской и Свердловской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В каждом из них есть территории, куда в другое время года добраться сложно. Всего на территории страны 26 регионов, в которых находятся такие труднодоступные районы", - привели в пресс-службе слова начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светланы Никитиной.

Для того, чтобы попасть в населенные пункты в Ямало-Ненецком автономном округе переписчики использовали снегоходы, а в Ханты-Мансийском АО - вертолеты и автотранспортные средства повышенной проходимости.

В проведении переписи в четырех перечисленных труднодоступных районах участвовал 61 переписчик: три переписчика в Ямало-Ненецком автономном округе, 51 переписчик в Ханты-Мансийском автономном округе и семь переписчиков в Магаданской области. При переписи использовались планшеты со специализированным программным обеспечением.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодоступных районах она продлилась до 20 декабря.