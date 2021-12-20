В Вологодской области до 58% снизилась загрузка ковидных госпиталей

ВОЛОГДА, 20 декабря. /ТАСС/. Загрузка моногоспиталей Вологодской области снизилась до 58%. Третий день на госпитализации находится менее одной тысячи человек, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Мы фиксируем плановое снижение числа заболевающих, за сутки - 313 заболевших. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95. Третий день на госпитализации находится менее одной тысячи человек, загрузка моногоспиталей составляет всего 58%", - сообщил глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Всего в области развернуто 1 685 инфекционных коек, которых вполне достаточно, чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, добавил губернатор. При этом первым компонентом вакцины привито более 558 тыс. человек, завершили иммунизацию 506 тыс. человек, сообщил Кувшинников.

На 20 декабря в области выявили 97 145 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 313. Выздоровели 87 279 человек, умерли - 2 840. С 6 октября в области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. С 1 ноября повсеместно при посещении медучреждений, учреждений культуры и спорта требуется QR-код или справка о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест. Привито более 62% взрослого населения области.