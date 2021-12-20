Власти Москвы назвали достаточными меры безопасности из-за ковида в учреждениях культуры

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы считают, что тех мер предосторожности, которые сейчас действуют в культурных учреждениях столицы из-за ситуации с коронавирусом, достаточно и дополнительные пока не требуются. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Тот пакет мер, который сейчас действует, достаточен. Мы исходим из существующего комплекса мер, и в настоящий момент мы из этого планируем свою повестку, в том числе рассчитываем посещаемость. <...> Пока работаем в том режиме, который осуществлен действующими документами по этому направлению, и нам кажется этого достаточно", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос, планируют ли в Москве вводить дополнительные ограничения на период новогодних праздников.

Он добавил, что пока учреждения будут работать по тем правилам, которые были установлены ранее.

Согласно действующим мерам, в московских театрах и музеях максимальная заполняемость составляет 70%, но требование соблюдать масочный режим и использовать систему QR-кодов для организации входа посетителей сохраняются. Кроме того, в столице с 8 ноября было введено обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

Кроме того, правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет, продолжает действовать в Москве до 25 февраля 2022 года.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 005 710 случаев заражения, из них 2 630 за последние сутки. Выздоровели 1 836 874 человека, умерли 35 964. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 147 395 человек, коллективный иммунитет составляет 72,2%.