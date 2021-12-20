В Кувейте прививка бустерной дозой вакцины станет условием полной иммунизации от ковида

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Кувейта издало постановление, согласно которому прививка бустерной дозой препарата против коронавируса станет обязательным условием для полной вакцинации. Как сообщило в понедельник государственное агентство эмирата KUNA , решение кабинета министров вступает в силу со 2 января 2022 года.

"Каждый, кто сделал две прививки любым из одобренных в стране препаратов против COVID-19, не будет считаться полностью вакцинированным при отсутствии у него бустерной дозы спустя девять месяцев после второй прививки", - цитирует документ KUNA.

Согласно уточненным правилам, для прибывающих в Кувейт обязательным остается наличие ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до въезда в эмират. Помимо этого, все прибывающие обязаны соблюдать десятидневный карантин с возможностью его прекращения через трое суток в случае отрицательного результата нового ПЦР-теста.

На текущий момент в Кувейте одобрены вакцины американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, препарат британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Согласно последним данным, в эмирате с населением 4,2 млн человек с начала пандемии зафиксировано 414 098 случаев COVID-19, при этом 411 093 пациента уже выздоровели, 2 466 человек умерли от последствий заражения. Первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили более 3,3 млн жителей, вторую дозу - не менее 3,2 млн человек, бустерную - более 261,8 тыс. подданных и резидентов.