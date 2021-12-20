РПЦ: законопроект о наказании за пытки поможет укрепить уважение к достоинству заключенных

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении в РФ уголовного наказания за пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов является здоровой и верной инициативой и может способствовать укреплению уважения к человеческому достоинству заключенных в местах лишения свободы. Такое мнение высказал в понедельник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Данная законодательная инициатива является здоровой и верной реакцией законодателя на подчас происходящее в российских исправительных учреждениях. Очевидно, что пытки в местах лишения свободы недопустимы ни с правовой, ни с нравственной точки зрения. Будем надеяться, что данный шаг будет способствовать укреплению уважения к человеческому достоинству лиц, находящихся в заключении", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что лишение свободы само по себе является суровым наказанием.

Глава синодального отдела также обратил внимание на то, что священники Русской православной церкви уже давно несут служение во многих колониях. "Убежден, что в ряде случаев это оказывает положительное влияние. Важно также, чтобы работа велась не только с заключенными, но и с личным составом исправительных учреждений, который не менее нуждается в пастырском окормлении", - добавил представитель РПЦ.

Ранее в понедельник глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Владимир Полетаев внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за применение пыток. Он позволяет в том числе привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.