Минздрав включил вакцинацию подростков от ковида в нацкалендарь

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового профилактических прививок по эпидемическим показаниям, включив в него в том числе добровольную вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету 3-го уровня относятся <...> дети от 12 до 17 лет (включительно)", - указано в документе.

В тексте приказа отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится в добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Также приказом в категорию приоритета по вакцинации второго уровня включены работники сферы организаций предоставления услуг. В категорию приоритета третьего уровня включены учащиеся профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования старше 18 лет.