В Москве школьники смогут не ходить на занятия при температуре ниже минус 25 градусов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московским школьникам разрешат не посещать занятия, если температура воздуха на улице опустится ниже минус 25 градусов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до минус 26-28 градусов, а старшеклассники - если температура от минус 31 градуса и ниже", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что при неблагоприятных погодных условиях школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также обеспечивают оптимальный температурный режим в помещениях.

Ранее, по данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник днем прогнозируется 5-7 градусов мороза, во вторник - 16-18, в среду - 18-20, в четверг - 13-18, в пятницу - 10-15, а в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах 5-9 градусов ниже нуля.