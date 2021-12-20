Финансирование здравоохранения вырастет в Брянской области на 35% в 2022 году

БРЯНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Более 2,7 млрд рублей направят на развитие медицины в Брянской области в 2022 году, что на 35% больше, чем в 2021 году. Большая часть средств пойдет на борьбу с онкологическими заболеваниями, заявил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов, сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.

"На очередной финансовый год на реализацию мероприятий в области здравоохранения запланировано 2 млрд 755,8 млн рублей, из которых на проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" будет направлено 1 млрд 362,6 млн рублей", - приводит пресс-служба слова Галаганова.

Он уточнил, что средства также запланированы на развитие первичной медико-санитарной помощи, развитие детского здравоохранения, строительство новых больниц и другие цели.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что здравоохранение в регионе необходимо развивать и в дальнейшем. В частности, необходимо проводить работу со школьниками и привлекать их на бесплатное обучение в медвузы, чтобы в дальнейшем ребята работали медиками в Брянской области. "Все условия для молодых специалистов-медиков в регионе созданы: выделяются бесплатные квартиры, также по программе "Земский доктор" молодые профессионалы могут получить 1 млн рублей", - добавил Богомаз, слова которого приводит пресс-служба.