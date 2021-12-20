Зампостпреда при ООН сообщил, что Россия обеспокоена ситуацией с доставкой помощи в Идлиб

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Ситуация с доставкой гуманитарной помощи в Идлиб, где нет каких-либо механизмов контроля за ее распределением, вызывает обеспокоенность. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Наши озабоченности касаются происходящего непосредственно в Идлибе, переполненном террористами, которые подчинили себе все сферы жизни людей, включая их свободное передвижение. О каком беспристрастном и независимом характере распределения помощи в таких условиях вообще может идти речь?" - отметил он.

В качестве примера Полянский привел ситуацию с партией помощи, доставленной из Алеппо в Сармаду на территории провинции Идлиб еще в августе. Распределить ее между жителями Идлиба удалось только в декабре. "Подчеркиваем насущную необходимость закрепления ооновцев-международников в анклаве. Это поспособствует повышению доверия к механизму распределения", - указал Полянский.

Российский дипломат также обратил внимание, что боевики в Идлибе препятствуют выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2585 в части, касающейся помощи, доставляемой через линии разграничения. "За полгода в Идлиб въехало только два гумконвоя - всего лишь 28 грузовиков. При этом за это же время - с июля по ноябрь - через "Баб-эль-Хаву" (пункт пропуска на границе Турции и Сирии - прим. ТАСС) в зону деэскалации проехали 48 498 грузовиков. И это свидетельствует не о безальтернативности трансграничного механизма, а о сопротивлении идлибских боевиков выполнению резолюции 2585", - подчеркнул он.

9 июля Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии. Документ был подготовлен совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией. Он продлевал работу единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи. Россия при этом настаивала на необходимости развивать, прежде всего, доставку помощи через линии соприкосновения внутри Сирии, а не их других стран.