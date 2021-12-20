Ивановские власти разрешили детям на новогодних каникулах ходить в кино без родителей

ТАСС, 20 декабря. Власти Ивановской области вводят несколько послаблений антиковидных ограничений на время новогодних каникул. В том числе детям разрешается посещать спектакли и кино без сопровождения взрослых, а также разрешено проведение анимационных программ в группах численностью до 15 человек, сообщает в понедельник региональный департамент здравоохранения.

"В период праздничных дней Нового года и Рождества в регионе разрешается проведение спектаклей и представлений в домах культуры. Кроме того, во время новогодних каникул разрешен доступ детей на спектакли и в кинотеатры без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.

Кроме того, решением оперативного штаба разрешается проводить в домах культуры, школах, детсадах, а также на открытом воздухе новогодние анимационные программы для групп не более 15 человек. При этом аниматорам необходимо иметь QR-код либо справки о перенесенном заболевании. Проведение массовых мероприятий по-прежнему запрещено.

По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 66 тыс. случаев коронавирусной инфекции, ежесуточно госпитализируют около 38 человек, что в разы меньше, чем месяцем ранее. Всего умерли 2,3 тыс. пациентов. Вакцинировано 455 тыс. человек, уровень коллективного иммунитета составляет 45,2%.