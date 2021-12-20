Зеленский не поддержал петицию об отмене карантина и обязательной вакцинации

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос карантинных ограничений и проведения вакцинации в стране урегулирован законодательно, и пожелал гражданам беречь себя. Так он ответил в понедельник на электронную петицию с требованием отменить карантин и обязательную вакцинацию от коронавируса.

"Обеспечение санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины", - отметил Зеленский.

Глава государства также перечислил решения властей, которыми вводился карантин, ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, а также меры, касающиеся вакцинации, и пожелал гражданам "беречь себя и своих близких".

Петиция была размещена на сайте Зеленского 27 сентября. Ее автор обращался с требованием отменить карантин, масочный режим и вакцинацию, "которая уже стала принудительной" для некоторых групп граждан. При этом он предлагал оставить вакцинацию только для желающих и только на платной основе. Кроме того, автор петиции призвал прекратить публикацию в СМИ данных о количестве случаев заражения коронавирусом.

Ранее правительство Украины решило, что чиновники и сотрудники сферы образования должны пройти вакцинацию, в противном случае их могут отстранить от работы. Глава Минздрава Виктор Ляшко уточнял, что обязательные прививки от коронавируса вводятся для работников учебных заведений, сотрудников министерств и других органов власти.

По данным Минздрава, на Украине за время пандемии коронавирус подтвержден у более чем 3,6 млн человек, свыше 3,3 млн выздоровели, зафиксировано более 93,2 тыс. летальных исходов.