В РФ мигрантам будут выдавать патенты в форме карты с чипом, содержащим отпечатки пальцев

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года", - сказано в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно приказу МВД патент с электронным носителем информации будет иметь форму карты размером 8,5 см на 5,3 см. На лицевой стороне будут содержаться фотография, серия и номер патента, фамилия, имя, отчество его владельца. Также там будут отражены дата его рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, профессия и ИНН. На оборотной стороне - наименование субъекта РФ, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ. В нижней части оборотной стороны будет размещена нумерация бланка патента из девяти символов, QR-код с ФИО владельца патента, датой и местом его рождения, гражданством, а также серией, номером и датой окончания срока действия документа, удостоверяющего его личность, серия и номер выданного патента.

Кроме того, на оборотной стороне патента будет размещен электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом. "[Он] содержит <...> биометрические персональные данные владельца патента - электронное изображение лица и электронное изображение папилярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации", - отмечается в приказе.

Из приказа МВД следует, что бланки патентов, изготовленные в соответствии с ранее установленной формой и содержанием, будут использоваться до их полного израсходования.