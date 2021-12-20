Альплагерь Кязи в Ингушетии примет на новогодних выходных до 100 альпинистов из регионов

МАГАС, 20 декабря. /ТАСС/. Альпинистский лагерь Кязи в Джейрахском районе Ингушетии в период с 25 декабря по 10 января примет до 100 альпинистов из регионов страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления альпинистских лагерей.

"С 25 декабря по 10 января 2022 года планируется заезд около 100 альпинистов из различных уголков нашей Родины. На 10 января работа не заканчивается, работаем с начала года и по плану с небольшими перерывами до начала лета, примерно 500 альпинистов будут проходить обучение и совершенствовать свои технические и спортивные навыки и мастерство на базе альплагеря", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, в лагере запланировано увеличение жилых мест до 100-150, а также установка нескольких больших армейских палаток с печками для обеспечения удобства участникам альплагеря.

"С участниками будет работать коллектив инструкторов достаточной квалификации, способный обеспечить как квалифицированное обучение, так и безопасность при проведении восхождений и учебно-тренировочных занятий. Полный контакт и взаимодействие с руководством администрации Джейрахского района, МЧС РИ и ПСО, органами полиции и министерством спорта региона. Все альпинистские мероприятия проходят согласно программе обучения Федерации альпинизма России (ФАР) и во взаимодействии с федерацией альпинизма республики", - добавили в пресс-службе.

На территории альплагеря Кязи проводятся занятия по альпинистской подготовке всех уровней. В марте 2021 года на базе лагеря первая группа спасателей ингушского филиала Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ прошла обучение по программе подготовки альпинистов для оказания ими профессиональной помощи туристам и альпинистам в горах регионов СКФО.